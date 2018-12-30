Путин поздравил Лукашенко, Трампа, Эрдогана и других лидеров стран с Новым годом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительные сообщения в адрес лидеров стран в связи с наступающим Новым годом.

"Российское-белорусское сотрудничество плодотворно развивается"

Как сообщает пресс-служба Кремля, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством, Путин отметил работу по укреплению Союзного государства.

"Глава Российского государства отметил, что опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ", - говорится в сообщении.

Путин также выразил убежденность в том, что "дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран".

"Россия открыта к диалогу с США"

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым, 2019 годом.

"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.

"Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии"

Лидер России также направил новогоднее поздравление своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил вклад двух стран в процесс урегулирования конфликта в Сирии.

"Глава Российского государства подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране", - подчеркивается в сообщении.

Путин отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.

"Дан старт строительству первого блока атомной электростанции "Аккую", завершена укладка морского участка газопровода "Турецкий поток", намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества", - говорится в послании.

"Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена", - добавили в пресс-службе.

"Российско-японские отношения имеют значительный потенциал"

Путин направил новогоднее поздравление премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, в том числе по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке России, а также по международной проблематике - в частности, с учетом председательства Японии в "Группе двадцати", - отметил в послании Путин.

"Президент России сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул, что российско-японские отношения имеют значительный потенциал, что в полной мере подтвердили недавние встречи и переговоры лидеров двух стран", - говорится в сообщении.

"Между Россией и Израилем накоплен значительный опыт сотрудничества в различных сферах"

Президент России в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выразил надежду на конструктивное развитие отношений между двумя странами.

Путин "отметил, что между двумя странами накоплен значительный опыт сотрудничества в различных сферах, и выразил надежду, что в наступающем 2019 году российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнерском ключе - на благо народов обоих государств, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма"

Владимир Путин также поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада.

В послании Путин "подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма, в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, и пожелал сирийским гражданам скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни".

Благодарность главе ФИФА

Президент Российской Федерации также направил поздравительные послания ряду руководителей международных организаций, в частности Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу, директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард, почетному президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогге, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, почетному члену Международного олимпийского комитета Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

Кроме того, российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России – события, которое стало, как сказано в послании, "настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире".

Владимир Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.