Три авиарейса задержаны в Ставрополе из-за тумана

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Туман стал причиной задержки двух рейсов "Москва-Ставрополь", а также рейса "Ставрополь-Ереван", сообщается на сайте аэропорта.

Самолет компании "Аэрофлот" из-за неблагоприятных метеоусловий совершил посадку в аэропорту "Минеральные Воды", в обратном направлении он отправится из этого же аэропорта с задержкой до 17:00 мск.

Второй рейс из Москвы, компании S7, задержится до 17:00 мск и из Ставрополя в Москву тоже отправится с опозданием - в 17:40 мск.

Помимо этого, на вылет задержан рейс в Ереван (Армения) - до 15:30 мск.