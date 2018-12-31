Срок временного пребывания в РФ украинцев из ДНР и ЛНР увеличен до 180 суток

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ об увеличении срока временного пребывания на территории России граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.