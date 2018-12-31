Медведев назвал Новый год особенным праздником и пожелал россиянам исполнения желаний

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2019 годом.

"Этот праздник особенный. Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал радость от его приближения, чтобы с боем курантов, в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Твиттере главы правительства.

Дмитрий Медведев пожелал в новом году исполнения самых заветных желаний.