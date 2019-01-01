Самолет с пострадавшим ребенком из Магнитогорска прибудет в Москву через два часа

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Самолет с пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске 11-месячным мальчиком вылетел в Москву, сообщили в аэропорту.

"Самолет сейчас взлетает из Магнитогорска. Прилетит в Москву через два часа", - сказали "Интерфаксу" в службе аэропорта во вторник.

Как сообщалось, его доставят в Центр неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние мальчика оценивается как "крайне тяжелое": у него диагностированы "серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение".