Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Хабаровск. 2 января. INTERFAX.RU - Поиски четверых пропавших рыбаков идут в районе поселка Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, сообщает в среду Главное управление МЧС России по региону.

Информация об исчезновении людей поступила в МЧС во вторник. По данным районного отдела полиции, жители Хабаровска и села Некрасовка еще 29 декабря выехали на автомобиле из Де-Кастри на подледную рыбалку, и пропали.

"Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лед", - говорится в сообщении.

Группа спасателей совместно с полицейским обследовала три километра прибрежной полосы бухты Тигиль, но поиски результатов не принесли. Они будут продолжены.