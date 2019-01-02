Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Российской Федерации

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске, в результате которого погибли 11 человек, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Г.Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших.