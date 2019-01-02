Туристка из Петербурга погибла в результате схода лавины в Хибинах

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - На месте схода лавины на горе Кукисвумчорр в Хибинах найдено тело женщины, жительницы Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по Мурманской области в среду.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружено тело женщины, ее личность установлена - это жительница Санкт Петербурга 1991 года рождения", - сказала агентству старший помощник руководителя регионального управления СКР Ксения Кошелюк.

Как установили следователи, двое из трех туристов ушли кататься на необорудованном склоне и спровоцировали сход лавины. В настоящее время следователи опрашивают мужчину 1985 года рождения, также из Петербурга, который смог выбраться из-под лавины самостоятельно.

Как сообщалось, в 13.40 мск в спасательные службы поступила информация о сходе лавины в Хибинах.

Как пояснили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области, на тот момент была информация, что двое выбрались самостоятельно, но под лавиной могла оставаться девушка.

Проверки по факту схода лавины на Кукисвумчорре проводят прокуратура и СКР.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Хибинах под лавину попали три человека.

По данным службы лавинной безопасности, сейчас в Хибинах зафиксирована третья (значительная) степень лавинной опасности.

Всего, по подсчётам спасателей, в Хибинах с 1994 года, момента основания спасательной службы, под лавинами погибли 28 человек.