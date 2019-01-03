Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи в четверг зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 на Камчатке, сообщается на сайте краевого главка МЧС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, утром 3 января на территории Елизовского муниципального района зарегистрировали неощущаемое сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло на глубине 33-х километров. Эпицентр землетрясения находился в отдаленной горной местности, в 63 км северо-восточнее ближайшего населенного пункта - города Елизово.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось, звонки в дежурные диспетчерские службы от жителей не поступали.