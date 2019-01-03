Вспышка газа вызвала пожар в квартире многоэтажки в ставропольской станице

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошла в четверг в квартире шестиэтажного дома станицы Ессентукской (Ставропольский край), сообщает пресс-служба главы региона.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в четверг. В результате короткого замыкания в механизме авторозжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Его площадь составила 13 квадратных метров.

Возгорание уже ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. В станице планируется ввести режим ЧС на время ремонта дома, отмечено в пресс-релизе.

"Поставлены задачи по оперативному восстановлению выбитых окон, возобновлению электро- и газоснабжения в пострадавших помещениях. Планируется оказать жильцам помощь с их ремонтом", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, здание не получило серьезного ущерба. В ближайшие дни предполагается провести техническую экспертизу его состояния, поясняет пресс-служба.