Стена нежилого дома обрушилась в Новочеркасске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Часть нежилого четырехэтажного здания обрушилась в городе Новочеркасск Ростовской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

"В 18:50 по московскому времени произошло обрушение части стены административного здания. Здание четырехэтажное, нежилое. Часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, в здании, в частности, находятся офис одного из банков и боулинг-клуб.

"Обрушение произошло в той части, где находился банк. В момент обрушения в нем не было людей", - уточнил собеседник агентства.