СКР проверяет обстоятельства частичного обрушения здания в Новочеркасске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Ростовской области начало проверку после частичного обрушения четырехэтажного здания в Новочеркасске, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, организовано проведение доследственной проверки", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк", отделение которого находится на первом этаже частично обрушившегося здания, офис не функционирует, перепланировка в помещениях не осуществлялась.

"Отделение банка не функционирует. Помещение банка в здании ранее было выставлено на продажу, перепланировок не осуществлялось. Во время обрушения никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть нежилого четырехэтажного здания обрушилась в городе Новочеркасск Ростовской области, пострадавших нет. Рядом с обрушившейся частью здания находится отделение банка и боулинг-клуб.