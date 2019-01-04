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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пар и пепел на высоту до 5,5 км

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошёл парогазовый выброс с содержанием пепла, сообщает главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота выброса пепла составляет от 5 тыс. до 5,5 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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Теги: Камчатка вулкан пепел Шивелуч
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