Правительство согласовало переезд ряда ведомств в здание на территории "Москва-Сити"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Правительство России согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций в здание правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", сообщает пресс-служба правительства.

"Во исполнение решений, принятых Президентом России и Председателем Правительства России, в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов, Правительством организована работа по созданию правительственного комплекса для совместного размещения ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций", - сказали в пресс-службе.

"В рамках этой работы Правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации" и федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития, в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2", - отмечается в сообщении.

Указанные министерства и ведомства переедут в это здание в 2019 году, пояснили в пресс-службе.