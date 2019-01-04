Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе два ребенка, отравились угарным газом в городе Орск (Оренбургская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сообщение об инциденте в частном жилом доме на улице Батумская поступило в пятницу на пульт дежурного в 13:35 по местному времени.

"Пострадали пять человек, четверо из них погибли - двое взрослых (мужчина 1990 года рождения и женщина 1968 года рождения) и два ребенка (девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения). Один - мужчина 1966 года рождения - жив, госпитализирован в городскую больницу в тяжелом состоянии", - уточнил представитель ведомства.

Предположительно, причиной отравления стала неисправность дымохода.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативные службы совместно с психологом. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.