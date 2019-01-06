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На Ставрополье в автоаварии пострадали десять человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщает краевое управлении ГИБДД.

"В больницу доставлены всего 10 человек - все граждане Азербайджана. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок", - сказали в управлении.

ГИБДД также отмечает, что в микроавтобусе находилось больше пассажиров, чем это было предусмотрено конструкцией.

Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально говорилось о восьми пострадавших.

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