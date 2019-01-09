На Камчатке катавшийся с горки мальчик погиб под колесами автобуса

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Девятилетний мальчик погиб под колесами рейсового автобуса днем в среду в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

"Трагическое происшествие произошло в среду в 14:10 местного времени (05:10 по Москве). По предварительной информации, мальчик скатился с горки, оказался на проезжей части автодороги и попал под колеса проезжавшего рейсового автобуса", - рассказал собеседник агентства.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.