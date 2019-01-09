Суд взыскал со структур автодилера Genser в пользу банка "Союз" 813 млн рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2018 года удовлетворил иск банка "Союз" о солидарном взыскании с 16 структур крупного автодилера Genser задолженности по кредитному договору от 24 августа 2015 года в размере 812,7 млн рублей, следует из картотеки суда.

В материалах дела говорится, что банк "Союз" и ООО "Дженсер сервис Ю17" 24 августа 2015 года заключили кредитный договор на сумму 700 млн рублей. Поручителями по кредиту выступили 16 структур автодилера Genser.

В связи с неисполнением заемщиком обязательств по кредиту банк направил претензии поручителям. Однако те не решили спор в претензионном порядке, банк обратился в суд с иском.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 21 и 22 марта 2018 года зарегистрировал 6 заявлений банка "Российский капитал" и Московского кредитного банка (МКБ) о банкротстве структур Genser. Большинство из них уже признаны банкротами.

Банки-кредиторы группы компаний "Дженсер" в сентябре 2017 года завершили реструктуризацию ее задолженности. В реструктуризации приняли участие Сбербанк России, ВТБ, Связь-банк, банк "Союз", банк "Российский капитал" и МКБ.

Банк "Союз" по итогам третьего квартала 2018 года занимает 69-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Дженсер" (Genser) - крупный автодилер с 45 центрами в Москве и других регионах.

В последнее время сложности с обслуживанием долгов испытал целый ряд автодилеров. Так, Газпромбанк в ноябре 2017 года обратился в суд с исками о банкротстве ряда компаний группы автодилерских предприятий "Независимость". Они признаны банкротами.