Автомобиль сбил двух женщин на остановке в Иркутске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль после аварии у Свердловского рынка в Иркутске отбросило на остановку общественного транспорта, где он сбил двух женщин. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в среду в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Водитель автомобиля "Хонда Цивик" выезжал с территории Свердловского рынка на улицу Гоголя и допустил столкновение с внедорожником "Тойота Рав-4". В результате "Хонду" отбросило в сторону остановки, где стояли граждане. Пострадали две женщины-пешехода 1986 и 1988 годов рождения", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Обе пострадавшие доставлены в больницу, по предварительным данным, у них переломы ног.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, в аварии виновен водитель "Хонды", который обязан был пропустить двигавшуюся по главной дороге "Тойоту".

"Экспресс-анализ показал отсутствие алкоголя в крови обоих водителей", - отметил представитель МВД.