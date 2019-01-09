Один человек погиб в массовом ДТП на участке трассы "Дон" в Воронежской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в массовой аварии с участием пяти автомобилей в Воронежской области погиб один человек, трое доставлены в больницу, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате ДТП.

По уточненным данным, авария произошла на 697-м км трассы М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе. По данным полиции, водитель автомобиля "Ford Focus" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". После этого "КамАЗ" столкнулся с автомобилями "Mitsubishi", "Volkswagen Passat" и "Subaru".

"В результате аварии погиб водитель автомобиля " Ford". Двое детей и один взрослый доставлены в медучреждение", - сообщил собеседник агентства.