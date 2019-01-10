ФСБ ликвидировала крупный канал наркопоставок из Центральной Азии в Россию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) обезвредили международную группу наркодиллеров, изъято более 40 кг героина, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки и ликвидации контрабандного канала поставок особо крупных партий героина из стран Центральной Азии в Россию", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что сотрудники ФСБ установили активных членов группы - граждан нескольких государств и "их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к обороту".

"На заключительной стадии операции в Москве с поличным задержаны активные члены группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина", - говорится в пресс-релизе.

"В отношении задержанных следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ФСБ. В ЦОС не уточнили числа задержанных и информацию о них.