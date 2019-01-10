Экс-гендиректора "КрасАвиа" будут судить за получение взяток на 4 млн рублей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего гендиректора регионального государственного предприятия "КрасАвиа", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290, п."в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290,УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты работы УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, с июля 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме более 4 млн руб. за оказание содействия при выборе коммерческой организации в качестве поставщика при закупках для нужд авиапредприятия.

Отмечается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого помог в раскрытии коррупционных преступлений, совершенных другим должностным лицом, а также в полном объеме признал вину.

Уголовное дело направлено в Советский суд Красноярска для рассмотрения по существу.