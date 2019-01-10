Красноярский Россельхознадзор объявил о борьбе с карантинной мухой, переносящей холеру

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю открыло "горячую линию" для выявления опасного вредителя - переносчика холеры, который ранее был обнаружен в России в импортных овощах и фруктах, сообщила пресс-служба управления.

В сообщении отмечается, что Россельхознадзор систематически выявляет в подкарантинной продукции (овощах, фруктах, торфе), поступающей на территорию страны из Турции и Германии, опасного переносчика холеры - муху-горбатку.

По информации сайта федерального Россельхознадзора, вредитель был обнаружен в декабре 2018 года в овощах и фруктах, завезенных из Германии и Турции, в портах Новороссийска, Туапсе и Геленджика.

Муха-горбатка включена в Единый перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Евразийского экономического союза.

"Муха-горбатка может поражать фрукты и овощи, муку, сою, сыр, вяленую рыбу. Она также представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации, но и опасна для человека и животных, так как является переносчиком холеры", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.