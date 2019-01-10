Житель Уфы получил 6 лет колонии за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему местному жителю, который заражал женщин ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц лицом, знавшим о наличии у него этой болезни).

"В 2012 году у обвиняемого был диагностирован вирус иммунодефицита человека. Анализ на ВИЧ мужчина сдал после того, как данный диагноз был поставлен его беременной сожительнице", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что еще до постановки диагноза мужчина заразил трех женщин.

С сентября 2013 года по август 2016 года мужчина знакомился с девушками в социальных сетях и на сайтах знакомств и вступал с ними в связь, не предупреждая их о своем заболевании, "и умышленно заражал их". В результате три женщины заболели вирусом иммунодефицита человека.

Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.