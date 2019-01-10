В России

РЖД оштрафованы на 500 тыс. рублей за строительство пути в Подмосковье без разрешений

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На РЖД наложен штраф в 500 тысяч рублей за строительство главного пути Мытищи-Болшево в Подмосковье без разрешительных документов, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в четверг.

Ранее Московско-Ярославская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства при строительстве этого объекта.

"Установлено, что в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ ОАО "РЖД" допустило строительство вышеуказанного объекта капитального строительства в отсутствие полученного в установленном порядке разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ОАО "РЖД" дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.5 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы ОАО "РЖД" был назначен административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры, отметили в ММТП.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РЖД
В России
Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссийМосква и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные мерыПодробнее
 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от РоссииПодробнее
 В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble
По данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС"Подробнее
 Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США
Американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металлПодробнее
Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договораМосква обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора
МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух странПодробнее
 Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"
Следствие считает, что фигуранты дела об убийстве 17 человек смогли предпринять попытку к бегству из-за нарушения правил конвоирамиПодробнее
 Рогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с КонгрессомРогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с Конгрессом
Глава "Роскосмоса" планировал посетить США в февралеПодробнее
 В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"
Впервые после смягчения 282 статьи подобное дело прекращено на стадии судебного разбирательстваПодробнее
 Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездноТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно
Ранее сообщалось, что Лаос передал Минобороны РФ 30 исправных советских танковПодробнее
 Топилин анонсировал рост зарплат бюджетниковТопилин анонсировал рост зарплат бюджетников
В октябре планируется проиндексировать на 4,3% зарплаты бюджетников, о которых не говорилось в майских указах президента РФ, заявил глава МинтрудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа HubbleМоскваВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Ярославская епархия призвала медклиники на день отменить плановые аборты

Акцию хотят приурочить ко дню памяти вифлеемских младенцев Подробнее

Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении

Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииЭтим чревато отсутствие компенсации от России за налоговый маневр, считает президент Белоруссии Подробнее

Московское метро не пострадало от затопления Тушинского тоннеля

Жительница Барнаула оказалась в больнице после падения плитки со стены многоэтажки

РЖД оштрафованы на 500 тыс. рублей за строительство пути в Подмосковье без разрешений

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставлен из Стамбула в Ровно

Житель Уфы получил 6 лет колонии за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

ГИБДД поможет попасть домой водителям, живущим в районе перекрытого Волоколамского шоссе

Для этого автовладельцам придется предъявить паспорта Подробнее

Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе

Алекперов и Федун поменяли структуру владения "Спартаком"

Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на установленный ему административный надзор

Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы

Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВыброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу Подробнее

Волоколамское шоссе в Москве полностью перекрыто от МКАД до Сокола

В Грузии подтвердили 13 летальных случаев заболевания "свиным гриппом"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');