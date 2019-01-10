РЖД оштрафованы на 500 тыс. рублей за строительство пути в Подмосковье без разрешений

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На РЖД наложен штраф в 500 тысяч рублей за строительство главного пути Мытищи-Болшево в Подмосковье без разрешительных документов, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в четверг.

Ранее Московско-Ярославская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства при строительстве этого объекта.

"Установлено, что в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ ОАО "РЖД" допустило строительство вышеуказанного объекта капитального строительства в отсутствие полученного в установленном порядке разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ОАО "РЖД" дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.5 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы ОАО "РЖД" был назначен административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры, отметили в ММТП.