Госдума предложила оказать поддержку моногородам в рамках нацпроектов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в четверг приняла протокольное поручение, в котором говорится о необходимости "сквозного" включения программы поддержки моногородов в рамках национальных проектов.

Подержанное депутатами поручение было подготовлено зампредом комитета Госдумы по экономической политике Альфией Когогиной ("Единая Россия").

В документе приводятся данные Счетной палаты (СП) РФ, согласно которым численность трудоспособного населения в моногородах на 1 января 2018 года сократилась по сравнению с 1 января 2016 года на 365,6 тыс. человек. В наибольшей степени отток из городов происходит за счет трудоспособного населения.

"Становится понятно, что только экономическими методами диверсификации экономики остановить отток населения невозможно. Нужно повысить кардинально качество жизни моногородов, сделать их притягательными для молодых, инициативных и креативных. Сегодня, к сожалению, эта тема незаслуженно теряется в повестке дня правительства. Ее не видно ни в нацпроектах, она не обозначена как приоритет работы", - заявила депутат в рамках выступления от фракций.

В протокольном поручении Минэкономразвития и Минфину предлагается рассмотреть вопрос поддержки моногородов как "сквозного" проекта в рамках национальных проектов.

"Моногорода могут внести свой вклад в общенациональную задачу вхождения России в пятерку ведущих экономических держав. За последнее время для этого было сделано немало: принят закон о ТОСЭРах, введены льготы по налогам и социальным платежам для их резидентов, выдаются льготные кредиты в рамках субсидий из федерального бюджета через фонд развития моногородов. Да, моногорода не брошены на произвол судьбы, но достаточно ли этого? Думаю, что нет", - подчеркнула депутат.

В 2014 году правительство РФ утвердило перечень из 319 моногородов, в которых по состоянию на 1 января 2018 года проживает 7 млн 324 тыс. человек в 61 субъекте РФ. Большая часть моногородов (84 из 319) имеют специализацию в сфере металлургии, включая добычу и обработку металлических руд, цветную и черную металлургию. Еще 59 моногородов имеет машиностроительную специализацию (производство транспортных средств, оборудования).