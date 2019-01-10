Главные новости
МоскваДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
В России

Госдума предложила оказать поддержку моногородам в рамках нацпроектов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в четверг приняла протокольное поручение, в котором говорится о необходимости "сквозного" включения программы поддержки моногородов в рамках национальных проектов.

Подержанное депутатами поручение было подготовлено зампредом комитета Госдумы по экономической политике Альфией Когогиной ("Единая Россия").

В документе приводятся данные Счетной палаты (СП) РФ, согласно которым численность трудоспособного населения в моногородах на 1 января 2018 года сократилась по сравнению с 1 января 2016 года на 365,6 тыс. человек. В наибольшей степени отток из городов происходит за счет трудоспособного населения.

"Становится понятно, что только экономическими методами диверсификации экономики остановить отток населения невозможно. Нужно повысить кардинально качество жизни моногородов, сделать их притягательными для молодых, инициативных и креативных. Сегодня, к сожалению, эта тема незаслуженно теряется в повестке дня правительства. Ее не видно ни в нацпроектах, она не обозначена как приоритет работы", - заявила депутат в рамках выступления от фракций.

В протокольном поручении Минэкономразвития и Минфину предлагается рассмотреть вопрос поддержки моногородов как "сквозного" проекта в рамках национальных проектов.

"Моногорода могут внести свой вклад в общенациональную задачу вхождения России в пятерку ведущих экономических держав. За последнее время для этого было сделано немало: принят закон о ТОСЭРах, введены льготы по налогам и социальным платежам для их резидентов, выдаются льготные кредиты в рамках субсидий из федерального бюджета через фонд развития моногородов. Да, моногорода не брошены на произвол судьбы, но достаточно ли этого? Думаю, что нет", - подчеркнула депутат.

В 2014 году правительство РФ утвердило перечень из 319 моногородов, в которых по состоянию на 1 января 2018 года проживает 7 млн 324 тыс. человек в 61 субъекте РФ. Большая часть моногородов (84 из 319) имеют специализацию в сфере металлургии, включая добычу и обработку металлических руд, цветную и черную металлургию. Еще 59 моногородов имеет машиностроительную специализацию (производство транспортных средств, оборудования).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума
В России
Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссийМосква и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные мерыПодробнее
 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от РоссииПодробнее
 В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble
По данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС"Подробнее
 Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США
Американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металлПодробнее
Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договораМосква обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора
МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух странПодробнее
 Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"
Следствие считает, что фигуранты дела об убийстве 17 человек смогли предпринять попытку к бегству из-за нарушения правил конвоирамиПодробнее
 Рогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с КонгрессомРогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с Конгрессом
Глава "Роскосмоса" планировал посетить США в февралеПодробнее
 В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"
Впервые после смягчения 282 статьи подобное дело прекращено на стадии судебного разбирательстваПодробнее
 Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездноТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно
Ранее сообщалось, что Лаос передал Минобороны РФ 30 исправных советских танковПодробнее
 Топилин анонсировал рост зарплат бюджетниковТопилин анонсировал рост зарплат бюджетников
В октябре планируется проиндексировать на 4,3% зарплаты бюджетников, о которых не говорилось в майских указах президента РФ, заявил глава МинтрудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа Hubble

В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца

Росстат уточнил оценку инфляции в РФ за прошедший год, повысив ее до 4,3% Подробнее

Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд

В Париже начнется суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции

Двуглавый орел исчез с ограды Александровской колонны в Санкт-Петербурге

В Москве начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля

Поток поступающей в тоннель воды пока не уменьшается Подробнее

Помпео опроверг споры Трампа с Болтоном и заверил в выводе войск из Сирии

В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"

Лиссабон построит второй аэропорт на фоне туристического бума

Футболист "Спартака" Ананидзе перешел в "Крылья Советов"

"Яндекс" удалил из поисковика почти 30 тыс. ссылок на пиратский контент

Судья собрала паспорта у журналистов и устроила перекличку на процессе о порче растений сторонниками Навального

Литва продолжила сухопутный транзит газа в Калининград

Литва продолжила сухопутный транзит газа в КалининградРанее в первых числах января литовский газотранспортный оператор фиксировал прекращение поставок Подробнее

Полиция Норвегии обнародовала записи камер наблюдения, снятые в день похищения жены миллионера

В Москве заработали две платформы железнодорожной станции "Карачарово"

PwC спрогнозировала замедление роста мировой экономики в 2019 году

Лукашенко поручил проработать маршруты поставок нефти в Белоруссию через Прибалтику

Экс-соратник Порошенко Куприй подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Госдума предложила оказать поддержку моногородам в рамках нацпроектов

Ярославская епархия призвала медклиники на день отменить плановые аборты

Акцию хотят приурочить ко дню памяти вифлеемских младенцев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');