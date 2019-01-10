В России предложили оценивать психологическое состояние детей в приемных семьях и детдомах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России намерено ввести в законодательство понятие социально-психологического обследования ребенка в семьях опекунов и попечителей, а также в детских домах.

Новации содержатся в законопроекте об ужесточении правил усыновления, которые ведомство подготовило в конце прошлого года. Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об опеке и попечительстве".

В документе отмечается, что социально-психологическое обследование должно проводиться "в целях оценки благополучия ребенка в семье опекуна или попечителя, а также в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Действующая редакция закона "Об опеке и попечительстве" такой проверки не предусматривает. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей предполагает лишь оценку внешних и формальных факторов: органы опеки должны проверять условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав детей и выполнение ими своих обязанностей.

Порядок организации социально-психологического обследования, согласно законопроекту, определит Минпросвещения. Проводить обследование должны будут организации, критерии отбора для которых также должно будет утвердить министерство. Обследование будет бесплатным для семей и детдомов: средства на него, согласно документу, выделят из регионального бюджета. Результаты обследования получат органы опеки, приемные родители ребенка (опекуны), а также сам ребенок, если ему исполнилось 15 лет.

Итоги обследования могут быть пересмотрены, порядок такого пересмотра предстоит определить правительству РФ. Оспорить результаты смогут приемные родители (опекуны), в том числе отстраненные от своих обязанностей, а также ребенок, достигший возраста 15 лет.

"На самом деле, это правильно. Это позволит оценить, насколько благополучен ребенок в семье", - сказала "Интерфаксу" один из членов межведомственной рабочей группы, готовившей документ, профессор кафедры психологической антропологии Московского городского психолого-педагогического университета Галина Семья.

По ее словам, такое обследование, в том числе, позволит увидеть психологическое состояние ребенка "в динамике", вовремя выявить скрытые проблемы, дать рекомендации и встать на защиту несовершеннолетнего. Вместе с тем, она добавила, что в детских домах уже работают психологические службы, которые на постоянной основе ведут работу с детьми.

Ранее Минпросвещения разработало законопроект, касающийся усыновления, опеки и попечительства. Документ вводит в Семейный кодекс закон "Об опеке и попечительстве", а также в Гражданский процессуальный кодекс ряд новаций, в том числе вводит ограничение на количество усыновляемых детей - не более одного ребенка в год (не касается братьев и сестер) - и обязывает проходить психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемной семьи. Кроме того, снимается жесткий запрет на усыновление детей гражданами с ВИЧ.