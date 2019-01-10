Питьевая вода стала причиной отравления более 70 человек в Дагестане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану установили причину отравления более 70 человек в Казбековском районе республики, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

"Центр гигиены и эпидемиологии в результате лабораторных исследований установил, что причиной отравления десяток людей в Казбековском районе Дагестана стала загрязнения питьевая вода", - сказал представитель ведомства.

По его словам, на период эпидемиологического неблагополучия прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также будет проведена вакцинация населения против вирусного гепатита А и фагирования дизентерийным бактериофагом.

Как сообщалось ранее, более 70 человек, в том числе более 50 детей, обратились к врачам с отправлением. Из них были госпитализированы 11 детей и пятеро взрослых.