Сайт МИД РФ в 2018 году подвергся более чем 77 млн хакерских атак

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 77 млн хакерских воздействий на сайт МИД России и смежные ресурсы было зафиксировано за девять месяцев 2018 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, официальный сайт МИД регулярно подвергается хакерским атакам.

"В период с 1 января по 30 сентября 2018 года было зафиксировано более 77 млн воздействий на интернет-портал министерства иностранных дел России. По информации наших специалистов, хакерские атаки производились с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Японии, Украины, Румынии, Германии, Италии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Турции и Китая", - сказала она на брифинге в пятницу.

"20 апреля 2018 года были зафиксированы массированные DDOS-атаки не только на сайт министерства, но и на все публичные ресурсы МИД в интернет-пространстве. Суммарная мощность воздействия этой атаки составила более 150 гигабайт в секунду. В связи с чем наблюдалась кратковременная неработоспособность сайта МИД и сайтов российских загранучреждений, размещенных на домене МИД",- сообщила Захарова.

"Тем не менее, все информационные атаки мы отражаем, мы не фиксируем того, что они оказывают тотальное деструктивное воздействие на сайт министерства", - подчеркнула Захарова.