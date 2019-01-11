Осужденного сочинского экс-судью Новикова лишили привилегий "судьи в отставке"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Краснодарского края в пятницу лишила статуса "судья в отставке" бывшего судью Хостинского районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате краевого суда.

"Решение принято в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении Новикова, в соответствии с пунктом 6 статьи 15 закона "О статусе судей в РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Новиков на заседании не присутствовал.

В июле 2018 года Ростовский областной суд признал экс-судью виновным в вынесении неправосудных решений (часть 1 статьи 305), злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285) и воспрепятствовании правосудию (часть 3 статьи 294 УК РФ), но освободил от наказания по нереабилитирующим обстоятельствам - в связи с истечением сроков давности.

По одному из эпизодов обвинения, Новиков в январе 2003 года рассмотрел гражданское дело и вынес решение, на основании которого члены ряда фермерских хозяйств, а также два доверенных лица судьи приобрели в собственность участки земли в селе Эсто-Садок Адлерского района Сочи, которые затем были перепроданы ГК "Олимпстрой".

В 2010 году Новиков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, был арестован и несколько месяцев провел в следственном изоляторе. В дальнейшем дело было прекращено, поскольку в ходе следствия был нарушен порядок привлечения его к ответственности как спецсубъекта - судьи в отставке.