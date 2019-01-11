Уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки смогут не раскрывать данные об отчетности

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ хочет дать право уполномоченным банкам в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) не раскрывать сведения о финансовой и бухгалтерской отчетности и еще ряд данных из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, соответствующие изменения готовятся в постановление правительства от 12 января 2018 года №5 "Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 ФЗ "О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей", не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Статья 7.1 этого закона разрешает ИП или юрлицам, в отношении которых введены иностранные санкции, не размещать в интернете ряд сведений об их деятельности из Федресурса.

Это, в частности, сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности; об обременении залогом движимого имущества юрлица; о заключении договора финансирования под уступку денежного требования между юрлицами или ИП; сведения о выдаче независимой гарантии. Теперь такое право получат и уполномоченные банки ГОЗ, сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, готовятся изменения в постановление правительства РФ от 20 января 2018 №37 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ФЗ "О рынке ценных бумаг". В документе прописаны случаи, когда эмитенты вправе не осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, или ограничить состав и объем такой информации. Эмитенты, являющиеся уполномоченными банками ГОЗ, также смогут не публиковать эти данные. Более того, другие эмитенты получат право не раскрывать требуемые законом "О рынке ценных бумаг" данные в отношении уполномоченных банков в сфере ГОЗ, если раскрытие приведет или может привести к санкциям в отношении эмитента или иных лиц.

В конце 2017 года ЦБ перестал публиковать на своем сайте перечень уполномоченных банков в сфере гособоронзаказа. По состоянию на 1 октября 2017 года в этот список входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ "Россия" и банк "Санкт-Петербург". В прошлом году правительство создало специальный банк для обслуживания компаний оборонно-промышленного сектора на базе санируемого Промсвязьбанка.