В Рязани пройдут соревнования по метанию валенок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Фестиваль "Рязанский валенок" откроется в рязанском Лесопарке в субботу, сообщила пресс-служба Минтуризма региона.

В состязаниях примут участие 16 команд-дружин, возглавляемых воеводами.

"Специально для зрителей проведут два конкурса: "слетающие валенки" и "дефиле в валенках". Первое соревнование представляет собой двоеборье: участникам предстоит метнуть свой обувной снаряд как можно дальше сначала рукой, а потом с ноги. А дефиле пройдет в виде парада", - отмечает пресс-служба.

Оценивать конкурсантов будет жюри - "Боярская дума". Все участники получат призы и награды.

Согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, "Рязанский валенок" вошел в пятерку лучших российских фестивалей в Старый Новый год.