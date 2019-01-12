Бездомный, пытавшийся поджечь других бездомных, задержан в Новосибирске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 35-летнего новосибирца без определенного места жительства, бросившего горящую бутылку с бензином в теплотрассу, где обитали бездомные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне в больницу поступил 34-летний бомж с ожогами головы, туловища и рук.

По словам потерпевшего, в тоннель теплотрассы, в которой он находился, неизвестный бросил горящую бутылку с бензином.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого.

"Полицейские установили, что в тоннеле теплотрассы на улице Владимировской, где проживали лица без определенного места жительства, между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек. В результате этого потерпевший получил ожоги, другие люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант помещен под стражу.