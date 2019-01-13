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Спасатели потушили пожар на НПЗ "Башнефти" в Уфе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Возгорание на насосной станции нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ" (АНК "Башнефть", контролируется "Роснефтью") в Уфе потушено, погибших и пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

В 12:20 по местному времени пожар полностью потушен. На месте работает дознаватель МЧС России, причина инцидента устанавливается, сообщили в главке.

В ведомстве уточнили, что пожар на производственной площадке произошел в 11:10 по местному времени. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единиц техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал "Башкирия" и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и шести единиц техники.

Пожар был локализован в 12:00 на площади 100 кв.м, в 12:09 ликвидировано открытое горение.

Как поясняет ФБУ "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России", на участке переработки нефти произошел пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. "По информации ПАО "НК "Роснефть", на производственный процесс происшествие не повлияло", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь представитель "Башнефти" сообщил агентству, что 13 января в 09:06 по Москве на территории производственной площадки "Башнефть-УНПЗ" в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования произошло возгорание мазута. "Менее чем за час возгорание ликвидировано силами специальных служб и технологического персонала установки. Существенных повреждений оборудования нет", - рассказали в компании.

В "Башнефти" подчеркнули, что пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего.

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Теги: Башкирия, Уфа, Башнефть

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