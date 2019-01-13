Непогода привела к закрытию аэропорта Норильска

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Норильск" не функционирует из-за ухудшения видимости, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю в воскресенье.

"Аэропорт "Норильск" закрыт регламентом до 06:00 (02:00 по Москве) 14 января", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что на трассе Норильск - Алыкель в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для легковых автомобилей, автобусы ходят по расписанию.

Кроме того, трасса Дудинка - Норильск закрыта для всех видов автотранспорта, сообщили в ведомстве.