В Рязанской области погиб мужчина при запуске петарды

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Житель села Нестерово Пителинского района погиб при запуске пиротехнических изделий, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, вечером в субботу мужчина 1986 года рождения вместе со своей семьей и друзьями вышел на улицу для устройства праздничного салюта. Он поджег фитиль петарды, но запуска не последовало. Пострадавшему показалось, что время ожидания залпа изрядно превышено, и он решил проверить, что случилось с его пиротехникой, информирует пресс-служба.

"Мужчина наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица он скончался на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту гибели рязанца проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.