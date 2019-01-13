Вернувшийся в Сургут рейс "Победы" улетел в Махачкалу спустя 11 часов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пассажиры вернувшегося по техническим причинам рейса "Сургут - Махачкала" авиакомпании "Победа" вылетели в Махачкалу, сообщили "Интерфаксу" в справочной сургутского аэропорта.

"Самолет вылетел в 16:11 (14:11 по Москве)", - сообщил представитель аэропорта, добавив, что по расписанию рейс должен был улететь в 5:05 (3:05 по Москве).

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Победа" вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика о неуборке передней стойки шасси.