Самолет "Москва - Уфа" из-за непогоды остался в Екатеринбурге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом N4-279 "Москва - Уфа", вынуждено сел в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе, пассажиры размещены в гостинице после неудачной повторной попытки достичь места назначения в воскресенье днем.

Следующий вылет назначен на 20:00 по Москве, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Рейс дважды прибывал в Екатеринбург - в 06:47 (04:47 по Москве) и в 12:01 (10:01 по Москве). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика. Вылет рейса в пункт назначения запланирован на 22:00 (20:00 по московскому времени)", - отмечается в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, на борту самолета находилось 143 пассажира.