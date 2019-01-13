Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Школьник в Дагестане скончался от менингококковой инфекции из-за неверного диагноза врачей частной клиники, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава региона.

"В ходе проведенного министерством здравоохранения Дагестана разбирательства по факту смерти 13-летнего школьника от менингококковой инфекции выяснилось, что ребенок после ухудшения состояния был доставлен в частную клинику "Панацея". Врачи клиники, полностью исключив инфекционные заболевания и предположив, что это геморрагический васкулит, тем самым введя в заблуждение родителей, направляют ребенка, который находился в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться, в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после проведения всех необходимых обследований был выставлен диагноз - менингококковая инфекция", - уточняется в релизе.



Как сообщает ведомство, мальчик в срочном порядке на реанимобиле был доставлен в Республиканский центр инфекционных болезней, однако время школьника не удалось спасти.

"Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу. По словам специалистов, особенность данного заболевания в том, что оно проходит в разных формах. На данный момент министерством здравоохранения Дагестана проводится вакцинация и антибиотикопрофилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик", - говорится в пресс-релизе.