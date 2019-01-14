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Правительство Хакасии пересмотрит тарифы на вывоз мусора в регионе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тарифы на твердые коммунальные отходы в Республике Хакасия будут сформированы по итогам января 2019 года, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"Тарифы, которые формировались до вступления Валентина Коновалова в должность главы региона, правительство Хакасии считает разорительными для населения и в настоящее время детально прорабатывает механизмы формирования "мусорного" тарифа с учетом интересов населения. Глубокий анализ январской работы регионального оператора позволит правительственной спецкомиссии сформировать обоснованный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

По данным властей, региональный оператор заверил республиканское правительство, что исключит из тарифа необоснованные затраты. В результате переговоров оператор взял обязательства выставлять счета в соответствии с реальными расходами по фактическим затратам.

"Очевидно, что тариф для муниципальных образований будет разным, в зависимости от удаленности ближайшего полигона. В республиканской территориальной схеме зафиксировано 5 полигонов (Шира, Абаза, Сорск, Усть-Абакан, Аскиз, Черногорск). В зависимости от количества полигонов территория республики также поделена на 5 зон и на данный момент в каждой зоне определен тариф на вывоз твердых коммунальных отходов", - подчеркивается в сообщении.

Так, в зависимости от зон, тариф на вывоз ТБО в Хакасии составляет от 56 до 140 рублей ежемесячно с человека.

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Теги: Хакасия

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