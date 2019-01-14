Движение по Транссибу восстановлено после схода вагонов под Иркутском

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Движение поездов возобновлено в обоих направлениях на участке железной дороги в Заларинском районе Иркутской области, где утром в субботу из-за схода с рельс 29 груженых углем вагонов было повреждено 250 метров пути, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Поврежденное железнодорожное полотно и опоры контактной сети восстановлены силами аварийных бригад. Аварийно-восстановительные работы продолжались в течение ночи", - говорится в сообщении.

Движение поездов было возобновлено в воскресенье в 7:30 по местному времени.

"Ночью были завершены ремонтные работы по нечетному пути, а утром движение поездов полностью восстановлено", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщалось, 12 января в 9:20 по местному времени (4:20 по Москве) сошли с рельс 29 вагонов с углем на 4969 км Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), на перегоне "Делюр-Тыреть" в Заларинском районе Иркутской области. Никто не пострадал. Всего в составе грузового поезда было 67 вагонов.

В результате инцидента были повреждены 2 опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. На участке Транссиба движение приостановлено в обоих направлениях. Задержаны два пассажирских поезда № 100 Москва - Владивосток и №5 Улан-Батор - Москва.

В восстановительных работах было задействовано около 300 человек, 3 восстановительных поезда и 9 единиц спецтехники.