Жительница Омска, сломавшая бедро при падении на крыльце, отсудила 340 тыс. рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суд в Омске обязал управляющую компанию "Наш дом" выплатить местной жительнице компенсацию морального ущерба из-за травмы, которую женщина получила, поскользнувшись на крыльце, сообщает прокуратура Омской области.

Было установлено, что в декабре 2017 года женщина поскользнулась на ступеньках крыльца, выходя из подъезда дома, и упала, повредив ногу.

"В результате падения она получила телесные повреждения в виде перелома бедра, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Несколько недель женщина проходила курс лечения, после которого ей сделали дорогостоящую операцию по эндопротезированию. По данным областной прокуратуры, территория, где упала пострадавшая, обслуживается управляющей компанией "Наш дом". С учетом заключения прокурора Ленинский районный суд Омска удовлетворил требование о взыскании с ООО УК "Наш Дом" более 340 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.

Компания оспорить решение не смогла, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила его без изменения.