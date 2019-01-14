Жителя Камчатки оштрафовали на 200 тыс. рублей за поджог полицейского автомобиля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Житель поселка Палана Тигильского района Камчатки за поджог полицейской машины, в которую он бросил бутылку с зажигательной смесью, заплатит штраф. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Камчатскому краю.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества). Суд приговорил его к штрафу в 200 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в ночь на 10 ноября 2017 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил изготовленную им бутылку с зажигательной смесью в лобовое стекло служебного автомобиля "Ниссан-Сафари" Корякского отдела ГИБДД, припаркованного около отдела полиции. Таким образом он решил отомстить за то, что его лишили водительских прав за езду в пьяном виде.

Автомобиль загорелся, но быстро был потушен. Ущерб оценили в 18 тыс. рублей.