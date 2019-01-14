Минюст проверит "Мемориал" на предмет выполнения функций НКО-"иноагента"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ с 14 января приступает к проверке научно-информационного и просветительского центра "Мемориал" на предмет выполнения функций НКО-"иноагента", организация передала в ведомство все запрошенные документы, сообщает пресс-служба "Международного мемориала".

"Сегодня научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" передал в министерство юстиции РФ документы, затребованные для проверки деятельности организации", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В "Мемориале" отметили, что главное управление Минюста по Москве 19 декабря 2018 года сообщило о проведении с 14 января внеплановой проверки центра.

Как сказано в письме Минюста, "проверка проводится по поручению департамента по делам некоммерческих организаций министерства юстиции Российской Федерации с целью проверки информации, полученной от государственного органа". Какая именно информация и от какого органа была получена, в письме не раскрывается, сообщают правозащитники.

В полученном уведомлении сообщается, что предметом проверки является осуществление центром деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении в реестр НКО-"иноагентов".

Московский центр, входящий в структуру "Международного Мемориала", занимается историческими исследованиями и просвещением, в том числе созданием справочников по истории государственного террора.