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Умер один из соавторов открытия гравитационных волн Михаил Городецкий

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Скончался известный физик, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Михаил Городецкий, сообщает пресс-служба МГУ.

"13 января на 53-ем году жизни скончался выдающийся учёный, лауреат многих международных научных премий, профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В вузе отмечают, что Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями, и был одним из соавторов публикации, в которой учёные коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн.

"Исследования российских ученых с участием Михаила Городецкого нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр. Михаил Городецкий был одним из самых цитируемых отечественных учёных - научные труды с его авторством были процитированы более 18 тысяч раз", - отметили в пресс-службе МГУ.

Михаил Городецкий - выпускник, аспирант и докторант МГУ. Читал в Московском университете несколько курсов по физике, в том числе "Современные стандарты времени и частоты", "Оптические стандарты времени и частоты", "Оптические микрорезонаторы".

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Теги: МГУ, Михаил Городецкий

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