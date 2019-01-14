Замминистра культуры по финансам и образованию написал заявление об увольнении

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Николай Малаков, замминистра культуры, который курирует в ведомстве департаменты образования и финансов, написал заявление об увольнении, которое будет рассмотрено премьер-министром, сообщил "Интерфаксу" источник в Минкультуры.

"Николай Малаков, координирующий деятельность департамента экономики и финансов и департамента науки и образования Минкультуры написал заявление об увольнении, оно пока не подписано. В настоящее время он находится в отпуске", - сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве в понедельник.

Собеседник отметил, что заявление будет рассмотрено премьер-министром РФ, в настоящее время пока преждевременно говорить о том, кто займет пост замминистра.

Малаков родился 10 апреля 1956 года в Архангельске, окончил Архангельский лесотехнический институт имени Куйбышева, Московский кооперативный институт. Заместителем министра культуры был назначен в 2012 году.