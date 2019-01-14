Апелляция отменила приговор экс-главе администрации тульского Новомосковска Жерздеву

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тульский областной суд в понедельник удовлетворил апелляционную жалобу защиты экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева и отправил дело бывшего чиновника на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник облпрокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, с ходатайством о новом рассмотрении дела в суд также обратилась прокуратура региона из-за допущенных процессуальных нарушений.

"Апелляционная инстанция постановила направить уголовное дело в отношении Жерздева в Новомосковский городской суд на дополнительное рассмотрение. Домашний арест ему продлен до 14 февраля", - сказала Кузнецова.

29 октября 2018 года Новомосковский городской суд Тульской области признал бывшего главу администрации Новомосковска Жерздева виновным в превышении должностных полномочий.

Приговором суда Жерздеву назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением права занимать руководящие должности в органах власти на три года.

Жерздев обвинялся по части 1 статьи285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. Сам экс-чиновник полностью признал свою вину.

По материалам следствия и суда, в декабре 2016 года было принято решение провести открытые аукционы по продаже трех земельных участков в Новомосковске, каждый из которых являлся отдельным лотом, имел ограничения прав.

Заявки были поданы тремя физическими лицами, однако глава администрации Новомосковска пообещал своему знакомому создать условия, при которых его организация станет победителем в торгах и оформит право собственности на земельные участки по минимальной цене. В дальнейшем собственник земель планировал открыть на них платные парковки.

В феврале 2017 года Жерздев позвонил одному из участников торгов и потребовал снять свою кандидатуру. Под административным давлением тот был вынужден сняться с аукциона. Второму участнику конкурса сити-менеджеру дозвониться не удалось, поскольку тот проживал в другом регионе.

Тогда обвиняемый дал указание своим подчиненным найти законную возможность отмены аукционов по продаже земельных участков.

После того, как Жерздеву стало известно об отсутствии таких оснований, он поручил своим подчиненным решить вопрос с отменой аукционов в связи с наличием на участках инженерных сетей, принадлежащих одной из организаций города. Он подписал соответствующее постановление, и проведение аукционов было отменено. При этом указанная информация не соответствовала действительности.

Второй участник конкурса обратился с жалобой на незаконные действия администрации Новомосковска в управление антимонопольной службы по Тульской области. На основании представленных городской администрацией в УФАС подложных документов жалоба была признана необоснованной.

4 июня в администрации Новомосковска и в доме Жерздева были проведены обыски. Сам глава администрации города был задержан. Первоначально судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с 19 июля она была заменена на домашний арест.

В связи с возбуждением уголовного дела Жерздев ушел в отставку. В сентябре новым главой администрации Новомосковска избран Алексей Бирюлин, ранее занимавший должность руководителя Государственной жилищной инспекции Тульской области.

Новомосковск - второй по величине город в Тульской области, расположен в 50 км от Тулы, является крупным промышленным центром региона. Население составляет более 130 тыс. человек.