Экс-глава РАН вступился за нобелевского лауреата, лишенного званий из-за обвинений в расизме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Российской академии наук, академик РАН Владимир Фортов высказался в поддержку первооткрывателя молекулы ДНК, американца-лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона, которого в США лишили почетных званий из-за обвинений в расизме.

"Я всех деталей не знаю, но то, что я слышал от него в личных беседах, в его лекциях - там был немного другой акцент. Когда он говорил, что, скажем, представители африканской расы, если так можно выразиться, - обладают меньшими интеллектуальными способностями, я понял из его разговора, что речь идет о том, что образование естественно-научное в Африке находится на недостаточно высоком уровне по сравнению с Америкой и Европой. Реальных высказываний, документов и написанного текста я не видел, но у меня разговор с ним оставил такое впечатление", - сказал Фортов "Интерфаксу" в понедельник.

Академик напомнил, что Уотсон приезжал в Россию в июне 2015 года и провел публичную лекцию в здании РАН на Воробьевых горах в Москве, где было много известных ученых и молодежи.

По словам Фортова, который в тот момент был президентом РАН, у них с Уотсоном состоялось несколько бесед, и в целом американский ученый оставил у него положительное впечатление.

"У меня очень высокое мнение (о нем - ИФ). Что я вынес из общения с ним - правда, он в другой области, он молекулярный биолог, а я физик - он человек, безусловно, творческий, он написал несколько книг", - сказал Фортов.

"Но чтобы у него была такая вот позиция, которую он все время проповедовал - у меня такое впечатление не создалось, у меня создалось другое впечатление", - добавил он.

Накануне стало известно, что лаборатория Cold Spring Harbour в Нью-Йорке лишила Уотсона почетных академических званий из-за его высказываний об интеллектуальных способностях людей родом из стран Африки.

В 2007 году Нобелевский лауреат лишился работы в Cold Spring Harbour после публикации его интервью, в котором он высказал мнение, что цвет кожи может влиять на ум человека. Однако у ученого осталось звание почетного канцлера (chancellor emeritus) лаборатории и другие звания. По данным газеты The Independent, лаборатория решила лишить ученого этих званий после того, как Уотсон не отказался от своих взглядов в новых комментариях, с которыми он выступил в СМИ в 2018 году.

Уотсону 90 лет, он широко известен тем, что в 1962 году в вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом получил Нобелевскую премию по медицине за открытие структуры молекулы ДНК. Ученый возглавлял лабораторию Cold Spring Harbour с 1968 по 2007 годы.