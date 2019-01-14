В Ногинске загорелся промышленный цех

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожарные тушат промышленный цех в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения происходит горение цеха по всей площади 400 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 36 человек и 12 единиц техники.

В пресс-службе администрации Богородского городского округа "Интерфаксу" уточнили, что пожар произошел в бывшем цехе чулочно-носочных изделии, где на момент происшествия проходил демонтаж оборудования.

По данным пресс-службы, пострадавших при пожаре нет.