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В Рязанской области произошел пожар на продуктовом складе, пострадавших нет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В городе Сасово Рязанской области загорелось здание продуктового склада, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в понедельник в 19 часов 42 минуты. Здание склада кирпичное 1400 квадратных метров, кровля шиферная. На ликвидацию возгорания было направлено 10 пожарных автомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

"В 20 часов 50 минут пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. При пожаре никто не пострадал", - рассказал представитель пресс-службы.

В настоящее время пожарные тушат оставшиеся очаги огня. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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